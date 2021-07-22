Державний реєстр фактично перебував у володінні сторонніх приватних осіб

В Україні викрили та заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Державний реєстр практично використовувався сторонніми людьми, що дозволяло їм оформлювати дозвільні документи й отримувати за це щорічно 150 млн доларів США, повідомили у четвер, 22 липня, в Службі безпеки України.

Як розповіли у відомстві, у цій схемі була ціла мережа агентів-посередників. Вони за хабар втручались у державний реєстр і «допомагали» морякам проходити регулярне підтвердження (раз на 5 років) своєї кваліфікації. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів. Тож він був змушений звертатися до посередника.

«Посередник через неофіційний додаток завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. При цьому самому замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси чи проходити медичні обстеження. Винагорода «агенту» становила $3—8 тисяч (залежно від посади моряка)», – йдеться у повідомленні.

Також до схеми були причетні колишні і чинні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. СБУ встановила, що держреєстр документів моряків контролювали сторонні особи. Наразі реєстр і супутні автоматизовані системи вилучили з-під рук ділків, а доступ до них стороннім особам заблокували.

Зазначимо, що 22 липня президент України підписав закон, яким скасував періодичну переатестацію моряків. Законом тепер дозволено повторне підтвердження диплома моряка не більше ніж через пʼять років з дати видачі попереднього підтвердження і без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії.