Контррозвідка СБУ затримала в Краматорську агента ФСБ

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Донеччині інформатора ФСБ, який збирав дані і надсилав окупантам дані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у Краматорську 27 червня. Про це повідомила прес-служба СБУ.

СБУ затримала інформатора, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.

Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок удару. Також РФ намагалась отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України.

Агент ФСБ відслідковував місця базування та переміщення українських захисників у Краматорську. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

СБУ викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську. Інформатором виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року.

У поле зору РФ він потрапив через антиукраїнські коментарі в різних Telegram-каналах. Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.