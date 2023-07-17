СБУ затримала агента ФСБ, який звітував про наслідки удару по Краматорську
Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону
Контррозвідники Служби безпеки затримали на Донеччині інформатора ФСБ, який збирав дані і надсилав окупантам дані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у Краматорську 27 червня. Про це повідомила прес-служба СБУ.
СБУ затримала інформатора, який звітував ФСБ про наслідки російського удару по кафе у Краматорську. Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто.
Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок удару. Також РФ намагалась отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України.
Агент ФСБ відслідковував місця базування та переміщення українських захисників у Краматорську. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону.
СБУ викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську. Інформатором виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року.
У поле зору РФ він потрапив через антиукраїнські коментарі в різних Telegram-каналах. Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.