Чотирьох підозрюваних взяли під варту без можливості внесення застави

У Чернівцях викрили злочину групу, члени якої переправляли мобілізованих чоловіків через кордон. Вартість послуги переправників складала 13 тис. євро з кожного ухилянта. Підозрюваних арештували.

Як повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області 3 липня, схему організував житель Чернівців, залучивши до неї трьох спільників. Вони пропонували чоловікам широкий спектр послуг – від уникнення мобілізації до «викрадення» щойно мобілізованих з навчальних центрів. Для конспірації під час поїздок учасники групи змінювали автомобілі, водіїв та готелі, обирали маршрути поза блокпостами, слідкували за вчасним видаленням інформації з мобільних телефонів тощо.

«Бізнес працював “під ключ”: ухилянтів забирали просто з помешкань або навчального полігону з різних регіонів України, привозили до Чернівців, поселяли в готелі на деякий час, поки не збереться “туристична група”. Далі їх відвозили до прикордоння, де вони мали перейти пішки до сусідньої Румунії. Вартість послуг становила до 13 тис євро з особи», – зазначили в СБУ.

Чотирьох підозрюваних взяли під варту без можливості внесення застави. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч.3 ст. 332 ККУ) їм загрожує до 9 років ув’язнення.