Служба безпеки України завершила розслідування стосовно очільників окупаційної адміністрації Росії в окупованому Криму. Акти стосовно восьми обвинувачених вже передали до суду.

Як повідомляє СБУ 29 грудня, обвинуваченим інкримінують одразу чотири статті: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; державна зрада; створення злочинної організації.

Водночас, відомство не називає їхні імена. За даними LB.ua, йдеться про таких вісьмох топ-посадовців окупаційної влади Криму:

ексначальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України в АР Крим Сергій Абісов ;

; екс-депутат Верховної Ради АР Крим Сергій Аксьонов ;

; екс-депутат і голова Севастопольської міськради Юрій Дойников ;

; колишній начальник СБУ в Севастополі Петро Зима ;

; екс-голова Верховної Ради АР Крим Володимир Константинов ;

; колишній перший заступник начальника – начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України Віктор Мельниченко ;

; екс-старша прокурорка Наталія Поклонська ;

; екс-депутат Верховної Ради АР Крим Рустам Темиргалієв.

«У лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України. Крім того, ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності. Зокрема, вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними», – зазначає СБУ.

Акт стосовно обвинувачених вже передали до суду. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Окупація Криму

Росія розпочала незаконно перекидати свої регулярні війська без знаків розрізнення до українського півострова 20 лютого 2014 року . Після мітингів 26 лютого російські окупанти захопили кримський парламент.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

За підрахунками Офісу генпрокурора, загальна сума збитків, які Росія завдала Україні внаслідок незаконної анексії Криму, сягає близько 1 трлн грн. Вона не є фіксованою і зростатиме, поки триває російська агресія проти України.