Ініціатором зборів виступив місцевий священик Роман Гром

У неділю, 14 квітня, мешканці кількох сіл на Старосамбірщині, які межують з українсько-польським кордоном, провели громадські збори проти постанови Кабміну, яка передбачає необхідність отримання спеціальних дозволів на перебування у п’ятикілометровій прикордонній зоні. На думку мешканців, це принижує і дискримінує їх за місцем проживання та не сприяє розвитку територій, натомість аж ніяк не перешкоджатиме нелегалам чи ухилянтам.

Як повідомив за підсумками зборів їхній ініціатор, місцевий священик Роман Гром, в обговоренні, яке відбулося біля церкви у Мшанці взяли участь близько 60 мешканців сіл Мшанець, Плоске та Галівка, розташованих в середньому за кілометр від кордону. Він уточнив ZAXID.NET, що про збори була повідомлена місцева влада та прикордонники, однак ніхто до людей не прийшов.

«Нас каталізувало те, що в нас у Мшанці в магазині були виставлені бланки, які люди мали брати і заповнювати, щоб отримати дозвіл. Це було конкретним дзвіночком. Також знаю, що подібна ситуація вже є у Нижанковичах, де вже вимагають ці дозволи», – розповів Роман Гром.

На зборах мешканці сіл виступили проти отримання дозволів від Держприкордонслужби на проживання у своїх домівках і селах. «Це принижує будь-яку гідність людини і дискримінує громадян України за місцем проживання. Також це – повернення практики радянського союзу із спецдозволами, спецпропусками та спецквитками», – вважає о. Роман Гром.

На думку учасників зборів, такі норми також є прямою загрозою існуванню прикордонних сіл і міст. «Перетворення сіл і міст на “режимні об’єкти” передбачає відтік звідси жителів, молодих сімей, підприємців та інвесторів», – додав священик.

На зборах йшлося і про те, що прикордонні села Львівської області під час російсько-української війни є одними з найбезпечніших місць, а відповідно – найсприятливішими для інвестицій. Мешканці сумніваються у тому, що постанова посилить охорону кордону від нелегального перетину, адже ухилянти та нелегали не будуть за 10 днів до планованого нелегального перетину брати дозвіл на в’їзд в прикордонну смугу.

У підсумку учасники зібрання вирішили створити громадське об’єднання з жителів та вихідців всіх прикордонних міст та сіл та упродовж місяця провести спільні збори. Також готують звернення до різних органів влади з вимогою не впроваджувати згадані зміни.

Нагадаємо, у грудні уряд вніс зміни до прикордонного режиму, відповідно до яких для перебування у п’ятикілометровій прикордонній смузі необхідно мати дозвіл Держприкордонслужби. Такі дозволи потрібно отримати особам, які планують здійснювати в’їзд, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги. Зміни не стосуються водіїв та подорожуючих, які проїжджають ці території транзитом до пунктів пропуску.