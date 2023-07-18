Переможниця розпочне роботу на новій посаді з 26 липня

Шеф-редакторкою Суспільне Львів та західного хабу Суспільного стала Ольга Крупник. На посаду її обрали за результатами конкурсу. Про це у вівторок, 18 липня, повідомили на Суспільне Львів.

Конкурс на посаду шеф-редактора тривав у два етапи: спочатку департамент кадрового адміністрування відібрав претендентів за поданими документами, а далі з ними провела співбесіду конкурсна комісія, до якої входили члени та голова правління Суспільного.

Переможниця розпочне роботу на новій посаді з 26 липня. Ольга Крупник планує розвивати конвергентну взаємодію у командах бюро.

«Побудувати конвергентну команду на рівні хабу – щоб кожен із нашої команди взаємодіяв один з одним, міг “підхопити” матеріал колеги та доповнити його залежно від платформи, де він виходить. На Суспільне Львів цей алгоритм працює успішно, тож ми прагнемо розширити його на усі команди бюро, що належать до хабу. Стандарти Суспільного – якість, взаємодія, взаємозамінність. Це наша навігація на найближчі роки», – зазначила Ольга Крупник.

Ольга Крупник – в телевізійній журналістиці понад 20 років. До команди Суспільне Львів долучилася у 2018 році як шеф-редакторка новин для телеканалу, радіо та діджитал-платформ. Раніше працювала спеціальною кореспонденткою загальнонаціональних телеканалів, випусковою редакторкою та сценаристкою. Свого часу працювала в ТРК «Люкс». За роки роботи в команді Суспільного налагодила виробництво новин філії за стандартами журналістики. Залучалася до проекту співпраці зі Шведським радіо та телебаченням SVT, який допоміг Суспільне Львів підвищити рівень довіри та взаємодії з аудиторією, зокрема цифрових платформ. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Крупник працювала випусковою редакторкою щоденного інформаційного вечора «Суспільне. Спротив».

Зазначимо, згідно з концепцією регіонального мовлення на 2022-2025 роки запланована трансформація філій Суспільного, на базі яких будуть створені шість хабів Суспільного: центральний, західний, північно-західний, північно-східний, південний та східний. Кожен з них включатиме центр виробництва та декілька бюро в найближчих областях, а також гіперлокальну мережу журналістів в об’єднаних територіальних громадах.