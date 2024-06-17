«Копійочка» відкрила 400-ий магазин у Києві

Нещодавно у Києві відбулося святкове відкриття 400-го магазину «Копійочка». Попри виклики війни, мережа динамічно розвивається. Сьогодні «Копійочка» – один з лідерів ритейл-ринку України. Відкриття першого та чотирьохсотого магазинів розділило 14 років, адже перша «Копійочка» відчинила двері для покупців ще у 2010 році.

Щодо святкового відкриття, то видалось воно просто фантастичним! Щасливі дітки, усміхнені батьки та море радості. «Копійочка» дивувала відвідувачів мегазнижками до -60% на понад 1000 товарів, неповторними повітряними інсталяціями. Гостей свята розважав веселий персонаж у ростовій ляльці, ідеальний для крутих фото, а кожен присутній міг спробувати солодку вату та взяти участь у безпрограшній лотереї з гарантованими подарунками.

Всі, хто не встиг завітати безпосередньо на відкриття ювілейного магазину «Копійочка», можуть відвідати крамниці мережі у своєму місті. Це максимально зручно, адже «Копійочка» завжди поруч.

Цікаво дізнатись:

«Копійочка» – всеукраїнська мережа магазинів, яка пропонує товари повсякденного вжитку за доступними цінами.

У мережі магазинів «Копійочка» продається побутова хімія, косметика, товари для дому, одяг і взуття, харчові продукти, дитячі товари та багато іншого.

До речі, магазини «Копійочка» зручно розташовані неподалік вашого дому чи роботи, а сама мережа динамічно розвивається. Але навіть, якщо у вашому місті досі немає магазину мережі, не розчаровуйтеся, адже дуже ймовірно, що вже завтра нова «Копійочка» розпочне працювати поруч.