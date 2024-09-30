Цього дня дівчата збиралися в одній хаті, шили, вишивали, гомоніли і припрошували нежонатих хлопців

Свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке за новим календарем з 2023 року відзначається 1 жовтня, є дуже важливим для християн. Покрова – це час для молитви. Усі християни звертаються до Пресвятої Богородиці, просячи захисту й допомоги. Особливо важливо це зараз, коли наші воїни боронять Україну. Тому важливо знати, що варто зробити у цей день і яких традицій дотримуватись.

Найважливіше, що варто зробити на Покрову, – сходити до церкви всією сім’єю. Незаміжні дівчата, які мріють про шлюб, ставлять свічку біля ікони Богородиці та щиро моляться про здійснення свого бажання, пише «Радіо Люкс».

Після церкви зазвичай готують млинці. Господині обходять дім із тацею гарячих млинців, щоб задобрити домовика, а ще – допомагають тим, хто цього потребує. На Покрову дуже важливо проявити милосердя, адже добрі вчинки в цей день повернуться сторицею.

Давні традиції та обряди

До цього дня закінчували всі сільські роботи на землі: «На Покрову до обіду – осінь, а після обіду – зима».

Від Покрови розпочиналися весілля, що закінчувалися за два тижні до Різдвяного посту, пише «Рідна країна».

Цього дня дівчата збиралися в одній хаті, шили, вишивали, гомоніли і припрошували нежонатих хлопців, а тоді вже всі разом пригощалися, співали, танцювали й залицялися.

На Покрову вішали над вхідними дверима рушник, який раніше був над іконою Богородиці, – на здоров’я всій родині.

До Покрови зазвичай вперше розтоплювали піч. Якщо розтопити яблуневим гіллям, тепло в

оселі буде цілу зиму.

Якщо збудували нову хату, робили цього дня входини – Богородиця тоді оберігатиме нове житло і всіх його мешканців. На Покрову дітей ставили на порозі й поливали водою крізь сито – аби не чіплялася застуда.

Дівчата на Покрову раненько бігли до церкви, ставили свічку перед іконою Богородиці й просили Пречисту дати доброго чоловіка: «Свята Мати, Покровонько, покрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зосталася дівкою».

Цього дня пекли невеличкі млинці, ділили на четверо й розкладали по чотирьох кутах у хаті – «запікали кути». Так задобрювали домовика, щоб беріг у оселі тепло.

Молитви, проказані на Покрову, будуть обов’язково почуті. Просять у Богородиці заступництва перед ворогами, спасіння душі й зміцнення віри. Але слід пам’ятати, що Пречиста Діва втішить у скорботі, врятує перед ворогом, зцілить у хворобах та ніколи не покриватиме гріха.