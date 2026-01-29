На Луганщині ЗСУ уразили російську ППО

Українські військові знищили російську радіолокаційну станцію «Нєбо-СВУ» вартістю 100 млн доларів, що розташовувалась на окупованій Луганщині. Про це у четвер, 29 січня, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

«Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 “Нєбо-СВУ”», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові уразили низку російських пунктів управління безпілотниками у районах сіл Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка Запорізької області, а також один пункт у районі села Підстепне на Херсонщині.

Також під атаку Сил оборони потрапив склад боєприпасів у районі тимчасово окупованого села Василівка на Запоріжжі.

Додамо, що «Нєбо-СВУ» – радіолокаційна станція, що призначена для організації протиповітряної оборони сухопутних військ. За даними мілітарного порталу Defense Express, «Нєбо-СВУ» перебуває на озброєнні російської армії з 2017 року та є однією з сучасних модифікацій РЛС «Нєбо», розробленої у Радянському Союзі у 1986 році. Росіяни стверджують, що «Нєбо-СВУ» невразлива до перешкод та здатна виявити цілі на відстані від 100 до 360 км. Також заявлено, що РЛС може супроводжувати одночасно до 100 цілей, а оновлення інформації відбувається раз на 20, 10 або 5 секунд. Вартість «Нєбо-СВУ» складає близько 100 млн доларів.

Нагадаємо, 14 грудня 2025 року ГУР та ССО повідомили про успішні бойові операції на території тимчасово окупованого Криму. Розвідники та спецпризначенці уразили дві російські РЛС та потяг, який перевозив пальне для окупантів.