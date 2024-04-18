У ніч на четвер, 18 квітня, Росія атакувала українські міста безпілотниками. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області збили дві повітряні цілі.

«Наші сили ППО ЗСУ знищили 2 ворожі БпЛА типу Shahed. Загиблих і травмованих, а також пошкоджень майна немає», – повідомив у Facebook перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 01:57 до 02:30 та з 04:58 до 06:59. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни атакували Україну 13 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО збили усі повітряні цілі у межах у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областей.