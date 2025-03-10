В неділю, 9 березня, в Чернівцях температура повітря вперше за понад 30 років піднялася до рекордних позначок. Синоптики отримали дані замірів повітря і зафіксували температурний рекорд.

Згідно з даними, які повідомив Чернівецький обласний центр із гідрометеорології, що 9 березня максимальна температура повітря в Чернівцях перевищила добовий історичний максимум і становила +19,9°C. Синоптики також додали, що останній раз такий рекорд фіксували в 1990 році. Тоді температура повітря прогрілася на 1,6°C менше і +18,3°C.

Додамо, у Чернівцях 6 та 7 березня температура повітря так само побила свої попередні історичні рекордні значення для цих дат. Тоді максимальні денні температури повітря в місті сягнули +21,4°C та +20,5°C.