Тип корму, який ви обираєте, може допомогти вам визначити, скільки і як часто годувати собаку

Раціон і режим харчування – ключові аспекти здоров’я будь-якого собаки. Проте не всі власники знають, скільки разів на день має їсти собака. Purina розповідає, як правильно визначити графік годування для вашого улюбленця.

Що таке графік годування собак?

Графік годування вашого собаки – це просто звичайний час, коли ви його годуєте щодня. Годування щодня приблизно в один і той самий час допомагає підтримувати травну систему в стабільному стані та робить його потребу вийти на вулицю більш передбачуваною. Такий графік також допомагає вашому собаці навчитися, коли чекати вас додому, тому з ним буде менше нещасних випадків.

Як часто слід годувати собаку?

Перш ніж скласти графік годування, потрібно з'ясувати, як часто собака повинен їсти. Це залежить від кількох факторів, зокрема від її віку, рівня активності та загального стану здоров'я.

Тип корму, який ви обираєте, може допомогти вам визначити, як часто і якими порціями годувати собаку. Зверніть увагу на рекомендації щодо порцій на етикетці корму для собак і порівняйте їх із розміром породи та віком вашої собаки. Далі ви можете розділити цю кількість на два або більше прийоми їжі.

Частота годування залежить від вашого розкладу. Якщо ви перебуваєте вдома протягом дня, ви можете віддавати перевагу трьом прийомам їжі на день. Якщо ви працюєте поза домом, зручніше буде годувати мобаку двічі на день.

Розробляючи графік годування вашого пса, звертайте увагу також на його вподобання. Він може віддавати перевагу трьом невеликим прийомам їжі замість двох великих або навпаки.