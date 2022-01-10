Слідчі Державного бюро розслідувань у Львові затримали «на гарячому» під час отримання 1000 доларів хабара директора держпідприємства «Мисливське господарство «Стир» Андрія Яремчука. Посадовець вимагав гроші за можливість полювання на території мисливського господарства в заборонений період.

У ДБР розповіли, що директора мисливського господарства затримали 4 січня під час передачі другої частини хабара – 500 доларів США. Гроші вилучили. Наступного дня посадовцю оголосили повідомлення про підозру.

Посадовець вимагав у чоловіка 1000 доларів США за можливість полювати на території господарства у заборонений період.

ДБР не повідомляє назву мисливського господарства та прізвище затриманого керівника. За даними ZAXID.NET, на хабарі затримали директора Державного підприємства «Мисливське господарство «Стир» Андрія Яремчука.

Мисливське господарство «Стир» користується угіддями площею понад 48 тис. га на території Золочівського та Червоноградського районів (колишні Бродівський, Буський та Радехівський райони). Основні представники мисливської фауни – кабан (235 особин), олень благородний (141), козуля (898), заєць-русак (1118). Підприємство підпорядковується Львівському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, яке очолює Анатолій Дейнека.