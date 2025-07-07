Із 7 по 11 липня на Рівненщині прогнозують нестійку погоду з короткочасними дощами та грозами. Із середини тижня очікується зниження температури повітря. Про це повідомляє Рівненський обласний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, 8 липня на Рівненщині буде хмарно. Вдень очікується короткочасний дощ, гроза, місцями град. Шквали вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +17ºС до +22ºС, вдень від +26ºС до +31ºС.

У середу, 9 липня, прогнозують хмарну погоду, дощ і грозу. Шквали вітру місцями сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +15ºС до +20ºС, вдень від +21ºС до +26º.

10 липня погода буде такою ж, як у попередні дні: хмарно, дощ і місцями гроза. Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Температура вночі від +12ºС до +17ºС, а вдень зросте до +23ºС.

Пʼятниця, 11 липня, буде хмарною. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Температура вночі від +12ºС до +17ºС, вдень від +18ºС до +23ºС.