Кілька країн скаржаться на затримки оборонних поставок

Сполучені Штати Америки попередили деяких європейських союзників про затримку раніше укладених контрактів на постачання озброєння. Причиною затримки стала війна в Ірані, яка виснажує американські запаси, повідомило 16 квітня агентство Reuters із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням.

За словами співрозмовників агентства, частину зброї, експорт якої затримується, раніше закупили у межах програми уряду США щодо продажів військової техніки та зброї за кордоном (FMS). Згідно з програмою FMS, іноземні країни купують зброю американського виробництва за логістичної допомоги та згоди уряду США. Вашингтон підштовхував європейських партнерів по НАТО до закупівлі більшої кількості озброєння, критикуючи уряди країн за неспроможність захистити Європу.

Втім, країни, які закуповували зброю через програму FMS, почали скаржитися на затримки поставок. Зокрема, затримки торкнулися країн Балтійського регіону та скандинавських країн.

У відповідь на скарги американські чиновники заявили, що зброя, яка затримується, потрібна для війни на Близькому Сході. Окрім цього, за даними Reuters, США звинувачують європейські країни у небажанні допомагати США та Ізраїлю в розблокуванні Ормузької протоки.

Нагадаємо, 27 березня Washington Post опублікував статтю про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, закупленого для ЗСУ за програмою PURL, на війну в Ірані. До того президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «постійно» перенаправляють на Близький Схід зброю, призначену для України.

На тлі цього міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен ініціював перевірку. Того ж дня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, проте не виключив такої можливості. Вже 29 березня голова МЗС України Андрій Сибіга розповів, що США запевнили про відсутність планів переадресовувати придбану для України зброю.