Федеральний суд у штаті Нью-Йорк розсекретив передсмертну записку, яка може належати звинувачуваному в сексуальних злочинах американському фінансисту Джеффрі Епштейну. Записку нібито ще у 2019 році знайшло його співкамерник, повідомило 7 травня The Guardian.

Записка протягом тривалого часу була засекречена в межах кримінального провадження співкамерника Епштейна – експоліцейського Ніколаса Тартагліоне, який відбуває довічне увʼязнення за звинуваченням у вбивстві чотирьох людей. Увʼязнений заявив, що знайшов записку після того, як Епштейн невдало намагався скоїти самогубство у липні 2019 року. Зазначається, що тоді Епштейн заявив, що на нього напав Тартагліоне.

«Вони розслідували мене місяцями – нічого не знайшли!!! Це справжня розкіш – мати можливість самому вибрати час, щоб попрощатися. Що ви хочете, щоб я зробив – розплакався?! не весело – не варто цього!» – йдеться у записці.

За словами співкамерника Епштейна, після виявлення записки він передав її своїм адвокатам як можливий захист проти звинувачень у нападі на фінансиста.

Аркуш із написом не містить підпису.

Записку оприлюднили на тлі статті The New York Times, в якій вона детально описувалася. Після того журналісти звернулися до суду з проханням оприлюднити її.

Справа Джеффрі Епштейна

Джефрі Епштейн – американський фінансист, мультимільйонер та філантроп, якого звинувачували в секс-торгівлі неповнолітніми. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування й сексуальної експлуатації десятків підліток. Епштейна звинувачували в організації секс-вечірок для еліт західних країн.

У 2008 році він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув лише 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

У липні 2019 року Епштейна знову заарештували за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації неповнолітніх. 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку. За офіційними повідомленнями, причиною смерті є самогубство.