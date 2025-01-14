Наркодилера викрили на блокпості у селі Торунь Хустського району

Міжгірський районний суд визнав Сергія Федика винним у незаконному перевезенні з метою збуту наркотиків в особливо великих розмірах. За ввезення на Закарпаття партії Альфа-PVP, LSD та MDMA прикарпатцю призначили 9,5 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 14 січня, подія трапилася влітку 2023 року. Наркодилера викрили правоохоронці Хустського райуправління на блокпості у селі Торунь.

«Під час перевірки Opel, яким прикарпатець хотів вʼїхати в регіон, в одній із сумок поліцейські виявили наркотики. З транспортного засобу вилучили близько 700 грамів наркотичних речовин Альфа-PVP, LSD та MDMA (екстазі). Заборонені речовини він транспортував на Закарпаття з метою їх подальшого збуту», – зазначили правоохоронці.

До вироку суду підозрюваний перебував під вартою. За незаконне перевезення з метою збуту наркотиків в особливо великих розмірах суддя Юлія Сидоренко призначила Сергію Федику 9,5 років ув’язнення з конфіскацією майна.