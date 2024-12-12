Обвинувачений отримав від друга 450 доларів за виготовлення військово-облікового документу

Калуський міськрайонний суд визнав колишнього старшого стрільця охорони районного ТЦК та СП Ігоря Віблого винним у зловживанні впливом. За одержання 450 доларів хабара від товариша за сприяння у видачі військово-облікового документу, 57-річному жителю Калуша призначили 85 тис. грн штрафу.

Як повідомили у пресслужбі суду 12 грудня, у травні 2024 року обвинувачений одержав від друга 2000 гривень, а в липні – 400 доларів за вплив на начальника РТЦК, який мав видати військово-обліковий документ із електронним кодом для ідентифікації у системі «Оберіг».

У судовому засіданні 57-річний житель Калуша визнав свою вину і розповів, що гроші отримував безпосередньо для себе.

«Чоловік, якому він допомагав оформити військово-обліковий документ та відстрочку, дійсно мав на це право, а він тільки допоміг це зробити поза чергою. Кається у вчиненому та на даний час звільнений з військової служби», – зазначили у Калуському суді.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Богдана Кулаєць визнала Ігоря Віблого винним у зловживанні впливом і призначила йому 85 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.