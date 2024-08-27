Яворівський районний суд Львівщини визнав прикордонника Олега М. винним у порушенні правил несення служби. Він залишив без нагляду зброю під час чергування, через що суд оштрафував його на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, начальник групи інспекторів прикордонної служби Олег М. у ніч із 28 на 29 липня перебував на чергуванні та залишив без нагляду свою зброю. У матеріалах справи не вказані деталі цього випадку, зокрема причини вчинку військового.

Щодо прикордонника склали протокол про вчинення адмінправопорушення за фактом порушення правил несення служби. На засідання суду обвинувачений не прийшов, але у постанові вказано, що свою провину він визнав.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та призначила прикордоннику покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору.