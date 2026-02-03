Трускавецький міський суд Львівщини визнав уродженця Шептицького винним у спробі підкупу поліцію, щоб його не доставили у ТЦК через порушення військового обліку. На момент винесення вироку чоловік проходить військову службу, йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, на початку січня 2026 року Сергія Г. зупинили за кермом авто Tesla Model Y у Трускавці та під час перевірки документів виявили, що він перебуває у розшуку через порушення військового обліку. Чоловіка спершу доставили у відділ поліції, а згодом мали відвезти у ТЦК.

Сергій Г. запропонував поліцейським хабар, щоб його не доставили у ТЦК. Його попередили про кримінальну відповідальність, але він все одно поклав 5330 грн під журнал на столі у відділі поліції. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 369 ККУ. У суді обвинувачений визнав свою провину.

Цю справу розглянув суддя Віталій Грицьків, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він також врахував, що обвинувачений є раніше не судимий та проходить військову службу. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу, а хабар конфіскували у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.