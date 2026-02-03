Залізничний районний суд Львова виніс вирок дезертиру, який під час СЗЧ робив закладки у місті та зберігав вдома вибухові пристрої. Чоловік є раніше судимим, йому призначили 6,5 років тюрми з конфіскацією усього майна.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, уродженець Полтави Андрій Ф. у січні 2025 року самовільно залишив військову частину та перебував поза службою до його затримання у жовтні 2025 року. У своїй квартирі чоловік зберігав вибухові пристрої, також правоохоронці вилучили у нього наркотичні та психотропні речовини.

Дезертира затримали після того, як він зробив у 5-му парку кілька «закладок» з канабісом. Щодо військового Андрія Ф. порушили кримінальну справу за кількома статтями ККУ, зокрема дезертирство, зберігання вибухових пристроїв, зберігання з метою збуту наркотичних засобів. Обставиною, що обтяжує покарання є рецидив злочину.

Обвинувачений є раніше судимим, у 2024 року його умовно-достроково звільнили від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом.

Цю справу розглянув суддя Сергій Колодяжний, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав Андрія Ф. винним у вчиненні кримінальних правопорушень та зарахував частину невідбутого покарання за попереднім вироком. Йому призначили остаточне покарання – 6,5 років тюрми з конфіскацією усього майна. Вирок ще можна оскаржити.