Ігор Тельбізов під час конфлікту з журналістами у жовтні 2021 року

Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ «Укрексімбанк» Ігоря Тельбізова, якого раніше було визнано винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів проекту «Схеми». Про це повідомило Радіо Свобода у суботу, 30 грудня.

Рішенням суду, яке було ухвалене колегією суддів на чолі з суддею Жанною Кордюковою, банк повинен виплатити Тельбізову компенсацію «за вимушений прогул» і «моральну компенсацію» у розмірі понад 8 млн грн.

Суд визнав незаконним указ про звільнення Тельбізова. Він посилається на те, що це сталось «за вчинення кримінального проступку», яке згідно з трудовим законодавством не може бути підставою для таких дій. Суд також звернув увагу, що Тельбізов під час роботи в банку не був ознайомлений з Кодексом поведінки (етики), порушення якого також було однією з підстав його звільнення.

Суддівська колегія ухвалила рішення поновити Тельбізова на посаді директора з банківської безпеки та стягнути з державного банку середній заробіток за час «вимушеного прогулу» з моменту, коли він був звільнений, а саме з 12 листопада 2021 року.

Крім цього, Голосіївський суд також ухвалив рішення про виплату державним «Укрексімбанком» моральної компенсації Тельбізову у розмірі 200 тис. грн, встановивши, що «було спаплюжено його бездоганну репутацію».

Наразі рішення Голосіївського районного суду Києва не набрало законної сили, але суддівська колегія вже поновила Тельбізова на посаді у банку та зобов’язала виплатити йому заробітну плату за місяць. У представників банку є 30 днів на подання апеляції. В самому «Укрексімбанку» заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду від 27 грудня 2023 року.

Як інформував ZAXID.NET, 4 жовтня 2021 року «Схеми» повідомили про напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети». Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію й написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. У відповідь державний «Укрексімбанк» звинуватив журналістів «Схем» у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом двох працівників «Укрексімбанку», які напали на журналістів програми «Схеми», поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням. Суд визнав винуватими колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова й начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 («Побої та мордування»). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 грн кожному.