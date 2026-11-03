Мирослав Аннюк разом з напарником взяли у водія 10 тис. грн хабаря

Івано-Франківський міський суд визнав колишнього інспектора сектору реагування патрульної поліції Мирослава Аннюка винним у хабарництві, призначив йому 1,5 року іспитового строку та позбавив звання капітана поліції.

Як йдеться у вироку суду від 29 жовтня, інцидент стався вранці 24 травня 2024 року у селі Черніїв. Патрульні зупинили Renault Laguna за порушення правил дорожнього руху і запропонували водієві пройти освідчення за допомогою Drager Alcotest.

Коли результат показав 0,25 проміле, напарник Мирослава Аннюка почав складати на водія протокол. У цей час до нього підійшов обвинувачений, відмовляючи його в цьому.

Коли водій натякнув на хабар, йому озвучили суму – 17 тис. грн готівкою і сказали їхати до банкомата «ПриватБанку» на вул. Юності в Івано-Франківську. Водієві вдалося зняти 10 тис. грн, які він поклав у багажник автівки патрульних. Після закінчення зміни обвинувачений розділив гроші з напарником.

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Під час судового засідання Мирослав Аннюк уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував, що патрульний утримує вдох малолітніх дітей та батька з інвалідністю, а також перерахував 300 тис. грн на забезпечення військової частини.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Людмила Андрусів визнала Мирослава Аннюка винним у хабарництві і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 року іспитового строку. Також суд позбавив правоохоронця звання «капітана поліції».

За даними НАЗК, Мирослав Аннюк звільнився з поліції у січні 2025 року. За рік перед цим він заробив 275 тис. грн. У власності родини експравоохоронця – квартира в Івано-Франківську та 375 тис. грн готівкою.