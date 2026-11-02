Петро Стовбан очолює Управління адміністративного забезпечення Пенсійного фонду з 2019 року

Суд звільнив від кримінальної відповідальності начальника Управління адміністративного забезпечення Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Петра Стовбана, звинуваченого в хабарництві. Справу закрили через закінчення строків давності.

Як йдеться в ухвалі суду від 28 жовтня, у березні 2021 року Петро Стовбан зустрівся з підприємцем у дворику Пенсійного фонду та розповів, що зможе вплинути на результати тендерних торгів за 10% відкату від суми вартості робіт.

За кілька тижнів Петро Стовбан повідомив підприємцю про заплановану закупівлю на проведення будівельних робіт у Ворохті, а в травні 2021 року ФОП отримав підряд на ремонт приміщення сервісного центру вартістю 118,9 тис. грн.

Через місяць, перебуваючи на об’єкті будівництва, обвинувачений нагадав підприємцю про обумовлену суму хабаря, а 22 липня 2021 року отримав у службовому кабінеті 12 тис. грн.

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26 жовтня Петро Стовбан попросив суд звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Суд закрив справу посадовця та зняв арешт з його нерухомості.

За інформацією НАЗК, Петро Стовбан очолює Управління адміністративного забезпечення ПФУ з 2019 року. У 2025 році він заробив на цій посаді 679 тис. грн, а також отримав 176 тис. грн пенсії.

У власності родини посадовця – 4 земельні ділянки, 2 будинки, 3 гаражі, квартира, господарські споруди і недобудована дача. Їздить посадовець на Toyota Land Cruiser Prado та має у власності «Волгу» 1995 року. Разом з дружиною Петро Стовбан тримає 21 тис. доларів, 10,5 тис. євро та 230 тис. грн готівкою.