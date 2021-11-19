Шостий апеляційний суд у Києві задовольнив скаргу фактично російського телеканалу RTVI, який перебуває в іспанській юрисдикції, і скасував рішення Національної Ради України з телебачення і радіомовлення Про визнання програм телеканалу такими, які не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.

Як пише у п’ятницю, 19 листопада, «Інтерфакс-Україна», згідно з постановою суду від 9 листопада 2021 року, апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 17 травня 2021 року і ухвалив нове судове рішення, яким позов компанії «Бренроуз Спейн С.Л.» (телеканал RTVI) до Національної Ради України з телебачення і радіомовлення задоволений частково. Таким чином, апеляційний суд скасував і визнав протиправним рішення Нацради про те, що RTVI не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.

У свою чергу в прес-службі телеканалу RTVI повідомили російському «Інтерфаксу», що апеляційний суд у Києві задовольнив скаргу RTVI і скасував заборону на його мовлення на території України, яку ухвалила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення понад півтора року тому.

«Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві скасував рішення Нацради від 6 березня 2020 року Про визнання програм телеканалу RTVI такими, що не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України. Це дає змогу зробити висновок, що українські провайдери відключили трансляцію телеканалу і розірвали з RTVI контракти незаконно», – йдеться в повідомленні RTVI.

Телеканал готовий відновити мовлення на території України.

«Суд визнав, що Національна рада була не вправі ухвалювати рішення про обмеження ретрансляції RTVI і перевищила свої повноваження, визнавши зміст програм телеканалу таким, що не відповідає вимогам Конвенції», – заявила гендиректорка RTVI Ольга Півень.

На її думку, це рішення може стати знаковим також і для інших іноземних каналів, які ведуть мовлення за європейською ліцензією на території України.

Зазначимо, що 6 березня 2020 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вилучила російськомовний телеканал RTVI, який має іспанську юрисдикцію, а раніше мав британську, з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає Європейській конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України. Перед цим Нацрада двічі (на півроку, а потім ще на рік) тимчасово забороняла ретрансляцію RTVI в Україні. Остання така заборона діяла з 6 березня 2019 року до 7 березня 2020 року.

Причиною остаточного вилучення зі списку адаптованих каналів стали систематичні порушення українського законодавства в ефірі каналу, а саме – трансляція фільмів з російськими акторами з Переліку осіб, які загрожують національній безпеці (Володимиром Меньшовим, Миколою Цискарідзе, Михайлом Порєченковим), показ карти світу, на якій Крим позначено як частину Російської Федерації. Усе це було зафіксовано під час моніторингу з 24 лютого до 1 березня 2020 року.