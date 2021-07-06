Вадим Цукерник провів за гратами п'ять років

Шевченківський районний суд міста Львова відмовив Львівській обласній прокуратурі в утриманні під вартою одного з організаторів замаху на львівського підприємця Богдана Копитка. Жителя міста Борщів Вадима Цукерника відпустили під домашній арешт із зали суду. За місцем реєстрації він повинен буде перебувати два місяці до 2 вересня 2021 року.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Львова. Водночас судом постановлено залишити під вартою ще чотирьох осіб, котрі також підозрюються у замаху на життя львівського бізнесмена. Серед них – двоє уродженці Львова, один з Чернівців та ще один з Росії.

А от жителю Борщева Вадиму Цукернику тримання під вартою замінено на цілодобовий домашній арешт. Також хлопець буде змушений носити електронний браслет.

«Обрати обвинуваченому, уродженцю м. Борщів Тернопільської області, громадянину України, українцю, запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на два місяці з 03 липня 2021 року по 02 вересня 2021 року включно. Встановити такі обов`язки: не залишати місце проживання цілодобово; не відлучатися із населеного пункту м.Борщів Тернопільської області без дозволу суду; прибувати до суду за першою вимогою; носити електронний засіб контролю (за наявності)», – йдеться в ухвалі суду.

Замах на відомого львівського бізнесмена, власника «Львівського холодокомбінату» Богдана Копитка, стався в серпні 2016 року. У Пустомитівському районі підірвали та обстріляли його автомобіль. Загинули три охоронці.

Правоохоронці затримали замовника і виконавців замаху. До складу організованої злочинної групи входили громадянин Росії та колишній боєць добровольчого батальйону «Айдар».

На Тернопільщині у вересні 2016 року львівські правоохоронці провели спецоперацію і затримали тернопільського бійця «Айдару» Вадима Цукерника у його будинку в Борщеві. Хлопця повезли у тюрму на Лонцького до Льова. А вже 27 вересня йому було оголошено підозру.

Коли затримували Вадима Цукерника, то на той момент йому було 20 років. За ґратами підозрюваний провів майже 5 років.

Ухвалою суду від 24 червня 2012 року обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

Адвокатка потерпілих та представник прокуратури були не згідні з рішенням суду. А тому зазначили, що вже подали апеляційну скаргу щодо неправомірного звільнення з-під варти Вадима Цукерника.

Нагадаємо, що ZAXID.NET раніше повідомляв, що 29 серпня 2016 року на виїзді зі Старого Села близько 10:30 обстріляли кортеж львівського бізнесмена Богдана Копитка. Під автомобілем Mercedes, яким їхала його охорона, спрацював вибуховий пристрій, приведений в дію дистанційно, після чого авто обстріляли з автоматичної зброї. Загинуло троє охоронців. Сам бізнесмен не постраждав, він їхав в іншій машині.

Тоді правоохоронці встановили причетних та організаторів замаху на вбивство. Їх було затримано та заарештовано. А фактично судова справа розпочалася в 2018 році.