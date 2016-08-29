Шевченківський суд Львова почав допитувати підозрюваних у справі замаху на бізнесмена Копитка

Нові покази у так званій «справі Копитка». У Шевченківському районному суді Львова почали допит Дмитра Гаврилюка ‒ ймовірного замовника замаху на власника «Львівського холодокомбінату».

Вперше у залі суду виступає головний підозрюваний. Свого «кримінального» минулого чоловік не приховує, але від участі саме у цій у справі відхрещується.

«Винним себе в інкримінованих злочинах не визнаю, оскільки їх не вчиняв, і не маю до них жодного стосунку», ‒ сказав у суді Дмитро Гаврилюк.

А ось обвинувачення в організації замаху називає зведенням рахунків з боку Богдана Копитка. Начебто за те, що 2014 року посадили за ґрати львівського кілера на прізвисько Біба.

Тож у суді Гаврилюк зазначив таке: «Мотивацією Копитка в обвинуваченні мене як організатора замаху по вбивству Копитка, що трапився 29.08.2016, є ніщо інше, як помста Копитка за свого друга Бібу ‒ Вови Марка. Працівники поліції «донесли» йому, що я маю стосунок до операції спецслужб із затримання Біби».

Втім, це не єдиний аргумент підозрюваного. Аби довести, що до справи не має стосунку, чоловік посилається на матеріали в ЗМІ про Богдана Копитка та його бізнес.

«Дмитро мав намір показати, охарактеризувати особу, на яку чинили замах. У зв'язку з цим він і послався на засоби масової інформації, послався на своє особисте життя, в якому вказав, що воно полягає виключно в тому, що він бореться з правоохоронними органами, які цілий час намагаються сфальсифікувати стосовно нього справи», ‒ каже адвокат підозрюваного Дмитра Гаврилюка.

Інкримінують Дмитрові Гаврилюку ще один замах на вбивство ‒ на Назара Керницького із оточення Копитка. Однак своєї вини підозрюваний не визнає і тут. Усе це прокуратура ще досліджуватиме.

«Ці обставини, які були озвучені сьогодні Гаврилюком, вже неодноразово ми чули. Продовжується судовий розгляд. Поставили сьогодні запитання Гаврилюку, в подальшому допитаємо інших обвинувачених, свідків. Будемо досліджувати матеріали. Після того можна буде надавати оцінку обставинам», ‒ каже прокурор Назар Мотрук.

Нагадаємо, наприкінці серпня два роки тому кортеж львівського бізнесмена Богдана Копитка виїжджав зі Старого Села. Під одним із трьох позашляховиків спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок цього загинули три охоронці підприємця. Сам Богдан Копитко не постраждав.