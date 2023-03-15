Жінка завдала 16 ножових ран чоловікові

9 березня Самбірський міськрайонний суд Львівської області засудив до 9 років позбавлення волі 36-річну жінку, матір сімох дітей, яка у листопаді минулого року зарізала свого знайомого, мешканця Самбора. Про ZAXID.NET стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

У суді 36-річна жінка сказала, що захищалася від зґвалтування. Після скоєння вбивства вона зателефонувала до знайомого священника, який порадив їй викликати швидку допомогу і поліцію та зізнатися у злочині, що вона і зробила.

Під час судового розгляду адвокат жінки просив змінити статтю обвинувачення із умисного вбивства на умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Захисник посилався на свідчення своєї підзахисної і на те, що у травні 2022 року на потерпілого вже була заява в поліцію про спробу зґвалтування.

Суд відмовив у зміні обвинувачення, тому що потерпіла забрала травневу заяву з поліції. Окрім того, суд спирається на обставини вбивства і характер завданих ушкоджень потерпілому – 16 ножових ран, завданих різними ножами. Сама ж обвинувачена не мала жодних тілесних ушкоджень.

«Доводи обвинуваченої та її захисника про те, що потерпілий накинувся та намагався її зґвалтувати, тому вона була змушена захищатись, суд розцінює критично та вважає це вибраним способом захисту з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин», – ідеться в рішенні суду.

Суд також встановив, що обвинувачена на момент скоєння вбивства не мала психічних розладів, але виявила розумову відсталість, обтяжену вживанням алкоголю, через що не могла раціонально оцінити свої дії та їх наслідки. Проте примусового лікування в психіатричному закладі жінка не потребує.

Вбивство трапилося 14 листопада 2022 року, коли жінка прийшла в квартиру знайомого у Самборі, щоб забрати сумку зі своїми речами. Вона чекала на знайомого близько години на вулиці і, за її словами, розізлилася, тож почала сваритися із ним, коли він прийшов і попросив у неї гроші на горілку. Окрім того, жінка виявила, що деякі її речі зникли – знайомий обміняв їх на алкоголь – що ще більше її роздратувало.

Попри це, обвинувачена залишилася в квартирі знайомого, щоб випити із ним спирту. Вона навіть намагалася зварити картоплю, але не встигла, тож закусували спирт яблуками.

«Вони разом сіли в кімнаті квартири за імпровізований стіл, розмовляли, разом розпивали спирт, заїдали яблуками, які різали ножами, принесеними з кухні. Сиділи один навпроти одного. Вона випила загалом 200 грамів спирту. Як пояснила, вона була дуже знервована та розгнівана, під час розпивання спиртних напоїв продовжувала з ним сваритися», – ідеться в рішенні суду.

Чоловік запропонував жінці вступити в статевий зв’язок, вона відмовила, тоді він штовхнув її на диван і почав роздягатися, але жінка відштовхнула його ногами. Коли чоловік впав, жінка схопила ніж. Після слів чоловіка про доньку жінки вона вдарила його ножем. Ніж зігнувся, тож вона взяла інший і продовжила. Потерпілий не міг встати, тому що був п’яний.

Коди жінка зрозуміла, що скоїла вбивство, вона зателефонувала до знайомого священника, який порадив їй не тікати і розповісти про вбивство через схвилювання, а також – викликати швидку допомогу і поліцію.

Засуджена на 9 років жінка є мешканкою Сокальщини. Вона має сімох дітей, яких у 2019 році за рішенням суду від неї забрала соціальна служба. Жінка, як встановив суд, офіційно не працювала, перебивалась тимчасовими заробітками і вживала алкоголь.