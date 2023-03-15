Покарання за вбивство становить від 7 до 15 років за гратами, засудженому призначили найменший можливий термін

39-річного мешканця Краковця на Яворівщині засудили до 7,5 років ув’язнення за жорстоке вбивство матері, що трапилося у жовтні 2021 року. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Прокурори в суді довели, що у жовтні 2021 року засуджений разом зі своєю 60-річною матір’ю розпивали алкогольні напої. Під час цього між ними виникла суперечка і син побив матір спочатку кулаками, потім палкою. Після того він накрив обличчя жінки светром, щоб закрити доступ кисню та почав душити руками за шию. Потерпіла померла від асфіксії на місці.

Як повідомляв ZAXID.NET, про вбивство стало відомо через два дня. Нацполіція Львівщини повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві вранці 11 жовтня 2021 року.