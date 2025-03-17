Київський апеляційний суд закрив кримінальне провадження щодо колишнього голови державного банку «Укрексімбанк» Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова, які фігурували у справі про напад на знімальну групу журналістів проєкту «Схеми» восени 2021 року. Справу закрили через сплив строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передає українська служба «Радіо Свободи» в понеділок, 17 березня.

«На підставі ст. 49 ККУ звільнити Мецгера Є.В. від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 171, Тельбізова І.Г. та Осіпова О.Л. кожного від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 126 у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності», – повідомила суддя Маргарита Васильєва.

Адвокати журналістів заявили, що планують звертатися до Європейського суду з прав людини.

Напад на журналістів «Схем»

4 жовтня 2021 року журналісти проєкту «Схеми» повідомили про напад на них під час запису інтерв’ю із головою правління державного «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером просто у нього в кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети». Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію й написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. У відповідь «Укрексімбанк» звинуватив журналістів «Схем» у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом двох працівників «Укрексімбанку», які напали на журналістів програми «Схеми», поновили на посадах, але потім знову звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням. Суд визнав винуватими колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова й начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч. 1 та ч. 2 ст. 171 та ч. 1 ст. 126 (побої та мордування). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 грн кожному.

Так само винуватим за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 ККУ судом було визнано і тодішнього голову правління АТ «Укрексімбанк» Євгена Мецгера. Йому призначили 3400 грн штрафу без позбавлення права займати певні посади.

Як повідомляло «Радіо Свобода», обвинуваченим у справі нападу також є директор департаменту інформполітики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, однак він був мобілізований до ЗСУ. Рішення щодо нього суд винесе пізніше.

У грудні 2023 року суди першої інстанції поновили Тельбізова та Осіпова на посадах і зобов’язали стягнути з «Укрексімбанку» заробітну плату за час вимушеного прогулу.