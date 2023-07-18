Згідно з іршенням суду священнослужитель обителі заплатить 102 тис. грн штрафу

Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав одного із священиків Свято-Вознесенського Банченського монастиря УПЦ МП винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Чоловік разом ще з священнослужителем та іншим помічником шукав потенційних ухилянтів по території усієї України, доставляв їх в монастир, як в місце тимчасового перебування, а пізніше організував піший перехід до Румунії. За свої послуги співучасники отримали по 4000 доларів з кожного ухилянта.

Правоохоронці встановили, що в серпні-вересні 2022 року священик Свято-Вознесенського чоловічого монастиря і його спільник підшукали трьох військовозобовʼязаних громадян України. Чоловікам на період дії воєнного стану був заборонений виїзд за кордон. Спільник священника повідомив чоловікам, що винагороди за переправлення їх через державний кордон становитиме 4000 доларів США з кожного.

9 вересня 2022 року «клієнтів» привезли машиною в село Банчени до Свято-Вознесенського чоловічого монастиря. На території монастиря спільник настоятеля отримав від чоловіків гроші. Настоятель, виконуючи свою злочинну роль, повідомив утікача, що вони будуть доставлені до лінії державного кордону із Румунією, де їм нібито буде видано документи на право перетину державного кордону, з можливістю подальшого вільного пересування по території країн Європи, не повідомляючи, що вони перетинатимуть кордон поза пунктом пропуску.

«Надалі священик та його помічник, а також ще один чоловік, особу якого слідству встановити не вдалося, довезли трьох чоловіків на власних авто до с. Чудей Чернівецького району. Після того один із співучасників довів ухилянтів до огорожі, що встановлена на лінії державного кордону України та Румунії, та повідомив, що жодних документів їм видавати не буде та вказав напрямок руху в республіку Румунію поза пунктом пропуску», – йдеться у вироку Старожинецького районного суду від 10 липня.

У підготовчому судовому засіданні священнослужитель і прокурор повідомили суд про укладену угоду про визнання винуватості. За незаконне переправляння ухилянтів за кордон ченцю загрожувало від 5 до 7 років вʼязниці. Але суд зважив на щире каяття обвинуваченого і також, що він з 2001 року є опікуном однієї недієздатної особи, і вирішив призначити 102 тисячі гривень штрафу.

Наразі відомо, що ще одного священослужителя з цього ж монастиря засудили до трьох років в'язниці з іспитовим терміном в один рік. Над іншим ж чоловіком, який є парафіянином УПЦ МП і який також допомагав організовувати переправляння ухилянтів та брав з них гроші, триває суд.