Суд призначив служителю церкви один рік іспитового терміну

Священика Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП засудили до трьох років в'язниці з іспитовим терміном в один рік за те, що допомагав ухилянтам переправитися за кордон. Обвинувачений спільно ще з двома людьми підшуковував чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати з України і пропонував їм за гроші свою допомогу. Загалом від ухилянтів він отримав 3200 доларів США.

Згідно з вироком суду, настоятель храму на честь святого великомученика Дмитрія і Гавриїла, що розташований в селі Ванчинці Іонел М. домовився ще з двома чоловіками про організацію незаконного перетину кордону для потенційний ухилянтів. Один з подільників мав підшуковувати таких бажаючих в інших областях. А от священик та ще один чоловік організовували для них проживання на території ближче до кордону з Румунією в Чернівецькій області, проводити з ними консультації та інше. Через місяць злочинна група вже знайшла перших бажаючих перетнути незаконно кордон. Двоє чоловіків з Полтави погодилися заплатити по 3200 доларів за допомогу.

«Один з організаторів зустрівся з двома ухилянтами в серпні 2022 року в мікрорайоні "Сади-1" по вулиці Героїв Сталінграду в м.Полтаві. Чоловік розповів, що у визначений час за його вказівкою він направить їх у Чернівці до священика УПЦ МП і його помічника, а останні організують їх зустріч та у визначений час доставлять до місця на кордоні, де вони незаконно перетнуть державний кордон України. Також кожен з них за організацію незаконного перетину державного кордону повинен взяти із собою гроші в сумі 3200 доларів США, щоб потім передати їх священику та його помічнику», – йдеться у вироку суду.

У вересні двоє чоловіків призовного віку прибули в Чернівецьку область, їх зустрів Іонел М. Вже в номері готелю обвинувачений та ще двоє підозрюваних по цій справі отримали від жителів Полтави по 3200 доларів США. Після цього одного з чоловіків затримали правоохоронні органи.

Обвинувачений священослужитель погодився підписати з прокуратурою Полтавської області угоду про визнання винуватості. А Октябрський районний суд м. Полтави визнав винуватим його у допомозі незаконного перетину державного кордону і присудив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації майна. Однак звільнив священика Іонела М. від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк 1 рік.