Державний український телеканал «Рада» показав відео роботи російських рятувальників на окупованій території Херсонщини

В ефірі національного телемарафону у слоті державного телеканалу «Рада» з’явилися кадри з, ймовірно, евакуації людей, яку проводили працівники МНС Росії на окупованій території Херсонщини. В кількох кадрах видно човни та форму російських надзвичайників із написом «МЧС России», пише в суботу, 10 червня, «Детектор медіа».

Кадри з’явилися в ефірі телемарафону у п’ятницю, 9 червня, о 16:35. Цей фрагмент ефіру почали поширювати в соцмережах. На них показано, як, вочевидь, працівники російського МНС проводять евакуацію мешканців на затоплених окупованих територіях Херсонської області. Зокрема, в одному кадрі видно чоловіка у формі з написом «МЧС России». В іншому – як затопленою ділянкою пропливає човен з кількома евакуйованими з аналогічним написом.

У коментарі «Детектору медіа» медіаексперт телеканалу «Рада» Владислав Матяш, якого в медійному середовищі називають неофіційним куратором спільного телемарафону від Офісу президента (сам Матяш це заперечує), підтвердив, що цей кадр в ефірі таки був.

«Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка – людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей», – сказав Матяш.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня. Наразі лише на Херсонщині затоплено 47 населених пунктів, 14 з яких розташовані на окупованій території.

Евакуація людей з підконтрольних Україні населених пунктів, зокрема – з Херсона, супроводжується російськими обстрілами.

Уряд оцінив збитки від підриву Каховської ГЕС у 55 млрд грн.