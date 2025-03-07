Вночі 7 березня під час повітряної тривоги Тернопіль та околиці атакували російські ракети і БпЛА. Очевидці повідомляли про щонайменше чотири вибухи в місті та в районах. Також після ракетної атаки в Тернополі на інфраструктурному об’єкті розпочалася сильна пожежа. Керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що після атаки можуть бути обмеження з подачею газу. Інформації про постраждалих наразі не має.

Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 4:00 ранку, щонайменше три ракети влучили в критичні інфраструктурні об’єкти в межах Тернополя та на околицях міста. Тернополяни та жителі районів чули сильні вибухи, а після цього в небі появилося заграва на південній стороні міста. Міський голова Тернополя закликав людей не покидати укриття і повідомив, що на місце удару вже виїхали усі екстренні служби.

Зазначимо, що минулої ночі у Тернополі були оголошені дві повітряні тривоги – перша із 4:00 до 7:28, а друга – із 7:41 до 8:38.

Після ракетної атаки у Тернополі оголосили тривогу через російський ударний безпілотник. Мешканці також чули вибухи. Начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода зазначив, що ворог цілився в газову інфраструктуру.

«Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки», – зазначив В’ячеслав Негода.

Додамо, що міністр енергетики України Герман Галущенко після перших ударів заявив, що енергетична й газова інфраструктура в різних регіонах України зазнала масованого ракетно-дронового удару. «Де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання», – додав Герман Галущенко.