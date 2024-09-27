Володимир Бобко до виїзду за кордон працював керівником пресслужби облради

Тернопільська районна рада позбавила повноважень депутата від партії ВО «Свобода» Володимира Бобка. Рішення ухвалили 27 вересня. «Свободівець» Володимир Бобко понад рік тому виїхав за кордон і зараз надіслав поштою заяву про складання депутатських повноважень.

За позбавлення депутатських повноважень Володимира Бобка проголосували 33 депутати Тернопільської районної ради, повідомили «Тернополяни». Напередодні він надіслав особисту заяву електронною поштою з проханням позбавити його депутатських повноважень, оскільки він не може бути присутнім на засіданнях райради.

За інформацією ZAXID.NET, Володимир Бобко виїхав у Канаду вже після початку повномасштабної війни.

Додамо, що за даними руху «Чесно» Володимир Бобко – тернополянин, працював раніше вчителем, український філолог, підприємець. Член Національної спілки журналістів України. Обирався в 2009 і 2015 році в Тернопільську обласну раду від партії ВО «Свобода». У 2020 році брав участь у виборах до Тернопільської районної ради і виграв їх. Володимир Бобко є член ВО «Свобода» з 2007 року. До того як виїхати за кордон, він працював на посаді керівника пресслужби Тернопільської обласної ради в той час, коли на посаді голови облради перебував Михайло Головко.