Тернопільська райрада позбавила повноважень депутата, який виїхав за кордон
«Свободівець» Володимир Бобко після початку повномасштабної війни виїхав у Канаду
Тернопільська районна рада позбавила повноважень депутата від партії ВО «Свобода» Володимира Бобка. Рішення ухвалили 27 вересня. «Свободівець» Володимир Бобко понад рік тому виїхав за кордон і зараз надіслав поштою заяву про складання депутатських повноважень.
За позбавлення депутатських повноважень Володимира Бобка проголосували 33 депутати Тернопільської районної ради, повідомили «Тернополяни». Напередодні він надіслав особисту заяву електронною поштою з проханням позбавити його депутатських повноважень, оскільки він не може бути присутнім на засіданнях райради.
За інформацією ZAXID.NET, Володимир Бобко виїхав у Канаду вже після початку повномасштабної війни.
Додамо, що за даними руху «Чесно» Володимир Бобко – тернополянин, працював раніше вчителем, український філолог, підприємець. Член Національної спілки журналістів України. Обирався в 2009 і 2015 році в Тернопільську обласну раду від партії ВО «Свобода». У 2020 році брав участь у виборах до Тернопільської районної ради і виграв їх. Володимир Бобко є член ВО «Свобода» з 2007 року. До того як виїхати за кордон, він працював на посаді керівника пресслужби Тернопільської обласної ради в той час, коли на посаді голови облради перебував Михайло Головко.