Мешканцям повідомляють, що це лише попередні обрахунки

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» оприлюднило нові розрахунки на тарифи для населення. За оновленими даними, наступного року тариф може знову зрости – в середньому на 10 грн за куб. Це пов’язано з економічними чинниками, зокрема боргом водоканалу перед Мінфіном та Світовим банком. Про це в коментарі ZAXID.NET розповіли у водоканалі.

У КП пояснили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд заборонив підвищувати тарифи для населення. Через це від 2022 року і до червня 2026 року ціна на водопостачання та водовідведення становила 36,96 грн за м3, хоча всі складники тарифу за цей час зросли в кілька разів.

Окрім того, зріс протермінований борг водоканалу перед Міністерством фінансів України за договорами про субкредитування в рамках проєкту «Другий проєкт розвитку міської інфраструктури». Цей проєкт фінансує Світовий банк. Станом на 30 вересня борг становить 261,8 млн грн.

У підприємстві додали, що ця заборгованість перевищує 60% доходу водоканалу від реалізації послуг за 2025 рік. Підвищення тарифів, яке відбулося у червні 2026 року, суттєво не покращило фінансовий стан. Тоді вартість послуг зросла удвічі – з 36,96 грн за м3 до 72,78 грн за м3.

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У водоканалі також додали, що вже підготували новий проєкт розрахунків економічно обґрунтованих тарифів на 2027 рік. Згідно з ним вартість може зрости ще на 10 грн за м3 – до 82,49 грн за м3.

Згідно з проведеними розрахунками нові тарифи становитимуть:

на централізоване водопостачання – 45,83 грн за м 3 (без податку на додану вартість);

(без податку на додану вартість); на централізоване водовідведення – 36,66 грн за м3 (без податку на додану вартість).

Серед інших причин здорожчання послуг водоканал також вказав зростання на 7 % витрат на електроенергію, збільшення в межах 10–18 % витрат на паливно-мастильні матеріали, зростання оплати праці та єдиного соціального внеску.

За словами начальника планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимира Водовоза, оприлюднення нових розрахунків ще не означає, що такий тариф затвердять.

«Тернопільводоканал має раз на рік зробити розрахунки економічно обґрунтованих тарифів і подати на розгляд міській раді. Це процедурний момент, пов'язаний зі змінами при формуванні державного бюджету, зміною прожиткового мінімуму, індексом інфляції, змінами вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та іншими чинниками. Спеціалісти водоканалу це зобов'язання виконали. Розрахунки тарифів найближчим часом будуть перевіряти спеціалісти. Чи будуть тарифи переглядати, чи залишать чинними нинішні тарифи, ми поки що не знаємо», – розповів у коментарі ZAXID.NET Володимир Водовіз.

Нові розрахунки перевірятимуть кілька місяців. Після цього міська рада має оголосити громадські слухання для перегляду тарифу. Вже після обговорення з громадою, питання про затвердження нової вартості послуг винесуть на засідання виконавчого комітету.