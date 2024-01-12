В санаторії ухилянт пробув кілька тижнів

Жителя Тернополя засудили до трьох років ув'язнення за те, що той отримав бойову повістку, але переховувався від мобілізації в Моршинському санаторії. Чоловік в суді свою провину не визнав і пояснив, що він не ховався, а захворів. За порадою лікарів він поїхав в Моршинський санаторій, щоб вилікувати хворобу.

Поліцейські під час досудового слідства встановили, що тернополянин, який зареєстрований приватним підприємцем, 5 грудня 2022 року пройшов військово-лікарську комісію. Згідно з висновками ВЛК його було визнано придатним. Також чоловіку вручили вже бойову повістку з вимогою прибути 11 грудня у військкомат для відправки у військову частину. Однак чоловік не прийшов, а його подали у розшук.

У суді обвинувачений не визнав свою провину. Чоловік розповів, що мав поважну причину не прийти у військкомат. «Обвинувачений не зміг з’явитися у вказаний у повістці час у зв’язку із хворобою. Після проходження ВЛК він поїхав на один із заходів, що відбувався у Сколівському районі Львівської області. На вказаному заході він захворів, а саме у нього з’явився сильний біль в поясниці», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суд від 5 січня.

Чоловік зателефонував до свого сімейного лікаря, який порадив йому звернутися за медичною допомогою до найближчого медзакладу Львівщини, де він відпочивав. Таким чином він звернувся для обстеження в Моршинський санаторій, де у нього було виявлено підозру на пієлонефрит.

В суді обвинувачений також вказав, що 9 грудня 2022 року він зателефонував у військкомат та повідомив, що захворів. В день, коли мав прибути для виїзду у військову частину, 11 грудня, він також телефонував В ТЦК, однак не зміг додзвонитися.

«Обвинувачений в суді зазначив, що він готувався для проходження військової служби у ЗСУ, придбав необхідні речі, зібрав рюкзак та планував приїхати в Тернопіль вранці 11 грудня 2022 року, щоб о 19:00 прибути у військкомат. Однак не зміг з’явитися за станом здоров’я та вважає причину своєї неявки поважною», – йдеться у вироку суду.

Суддя, зважаючи на те, що чоловік свою провину не визнав, однак його винуватість повністю доведена зібраними доказами, присудив тернополянину три роки ув’язнення. На рішення суду ще можна подати апеляційну скаргу.