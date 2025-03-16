Українська та американська делегації під час перемовин у Саудівській Аравії. 11 березня 2025 року

Журналісти британського новинного сайту The Independent оприлюднили «червоні лінії» України для будь-якої мирної угоди з Росією. Про поступки, на які Україна не готова піти, журналістам розповіли українські високопосадовці.

Співрозмовники The Independent наголосили, що не вірять, що Росія дійсно хоче припинення вогню та очікують від країни-агресора «ще одного трюку». Українські високопосадовці висувають таку думку навіть попри заяви президента США Дональда Трампа про «хороші та продуктивні» перемовини з Росією. Однак, у разі укладання мирної угоди Україна окреслила «червоні лінії», а саме:

Україна відмовляється йти на додаткові територіальні поступки попри бажання Владіміра Путіна встановити повний контроль над чотирма областями;

повернення викрадених Росією українських дітей;

повернення цивільних, незаконно утримуваних Росією, які не вважаються військовополоненими й тому не можуть бути включені в списки на обмін військовополоненими;

міжнародні гарантії безпеки на випадок порушення Росією угоди про припинення вогню.

«Ми дійсно готові до миру, але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти брали участь у цій битві», – цитує The Independent українського високопосадовця.

Водночас Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного вторгнення Москва «анексувала» ці регіони, провівши референдуми на окупованих територіях.

Українські офіційні особи розповіли The Independent, що доля територій, які утримуються Росією з моменту вторгнення в лютому 2022 року, не вирішена. Однак зазначається, що Україна зробить «все можливе, щоб повернути їх за допомогою дипломатії». Також співрозмовники журналістів вкотре наголосили на неможливості жодних додаткових територіальних поступок.

«Нерозумно вимагати, щоб, наприклад, Запоріжжя чи Херсон повністю віддали – це для нас звучить як дурниця», – підсумував співрозмовник The Independent.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. Під час зустрічі Україна погодилась на пропозицію США щодо встановлення 30-денного режиму тиші вздовж всієї лінії фронту. Водночас 15 березня російський диктатор Владімір Путін заявив, що Москва згодна на встановлення тимчасового режиму тиші, однак є питання, які ще треба обговорити.