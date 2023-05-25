Львівські депутати реорганізували комунальне некомерційне підприємство «Львівське клінічне територіальне медичне об’єднання акушерства та гінекології» та приєднали його до другого медичного об’єднання. За відповідні ухвали проголосували депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 25 травня.

Зокрема третє ТМО, до якого входить 3-я міська лікарня на вул. Раппапорта, 3-я міська клінічна лікарня в Рясному і пологовий будинок №1 на вул. Мечникова, реорганізували та приєднали до Львівського територіального медичного об’єднання «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги». Голова комісії охорони здоров’я та соціального захисту, депутат від фракції «Варта» Валерій Веремчук повідомив, що найбільш спроможними у Львові є перше та друге ТМО, натомість ТМО акушерства та гінекології є фінансово нестійким, тому його приєднають до другого медоб’єднання. Він додав, що за останні роки кількість пацієнтів, які користуються послугами міських лікарень, знизилась, натомість перевагу отримали обласні акушерські медзаклади.

«У Львівсъкому клінічному ТМО акушерства та гінекологіі за останні 2 роки спостерігається перевищення фактичної суми витрат у порівнянні із запланованою. Так, у 2021 році вони становили 11,1 млн грн, а у 2022 році – вже 38,5 млн грн із прогнозованою сумою кредитної заборгованості по зарплаті на кінець 2022 року у 27,8 млн грн, якої вдалося уникнути завдяки коштам фінансової підтримки від ЛМР», – йдеться в пояснювальній записці до ухвали.

Під час реорганізації, всіх працівників переведуть до другого ТМО, а майно передадуть на баланс «ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги».

Нагадаємо, у 2021 році у Львові реорганізували дев’ять міських лікарень, об’єднавши їх у три медичні об’єднання