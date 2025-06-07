Трійця – одне з найшанованіших і найрадісніших свят у християнському календарі. Воно вшановує єдність Бога в трьох особах: Отця, Сина і Святого Духа. У народній традиції це свято відоме також як Зелені свята, Зелена неділя або П’ятидесятниця, адже припадає на 50-й день після Воскресіння Христового. Коли святкують Трійцю цьогоріч і про значення свята пише УНІАН.

Коли святкують Трійцю у 2025 році

Оскільки Великдень 2025 року відзначали 20 квітня, то Трійця випадає на 8 червня. Це свято не має фіксованої дати, бо напряму залежить від Пасхи, яка щороку обчислюється за особливою формулою – враховується, зокрема, юдейський календар. Саме тому день Трійці щороку змінюється.

Суть Трійці простими словами

Згідно з Біблією, через півсотні днів після Воскресіння Ісуса відбулася подія, яка стала початком активного поширення християнства у світі. Апостоли, зібравшись разом для молитви, прийняли Святого Духа – саме так здійснилося пророцтво Спасителя. Учні отримали надприродну здатність говорити різними мовами, завдяки чому могли проповідувати людям з різних народів. З цього моменту почалося масштабне поширення Божого Слова.

Перед тим, за біблійною оповіддю, Христос вознісся на небо та доручив своїм учням нести віру у світ, охрещуючи людей в ім’я Святої Трійці. Після зішестя Святого Духа апостоли, натхненні вірою, стали активними проповідниками, свідчачи про єдність Отця, Сина і Духа Святого.

Як святкують Трійцю

У цей день віряни традиційно йдуть до храму, де беруть участь у богослужінні та Таїнстві Євхаристії. Одним із головних зовнішніх атрибутів свята є зелень – нею прикрашають оселі та храми. У різних регіонах для цього використовують гілки клена, липи чи дуба, а також ароматні трави — наприклад, полин, м’яту, мелісу. Освячені рослини кладуть у різних куточках дому, вірячи, що вони приносять благословення та захист.

У давнину на Трійцю плели вінки, водили хороводи, співали пісень – це був день радості, весни та духовного оновлення. Посту цього дня не дотримуються, тому традиційно накривають святковий стіл.