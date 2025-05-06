Це вже 64 обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та Росією

Серед 205 військовополонених, повернутих в Україну під час обміну 6 травня, троє прикарпатців. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Серед звільнених полонених – наші земляки: прикордонник із Надвірнянського району Ігор Кепещук, Мирослав Салига з Галицької громади та Мирослав Щуцький з Івано-Франківського району», – написала Світлана Онищук у Facebook.

Нагадаємо, за посередництва ОАЕ 6 травня Україна повернула 205 захисників, які виконували завдання на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також обороняли Маріуполь.

Це вже 64 обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та Росією. Загалом додому вдалося повернути 4757 українців.