Нові автомобілі закупили за кошти державного бюджету

Центри екстреної медичної допомоги отримали 52 нові «швидкі». Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, понад півсотні автомобілів закупили за кошти державного бюджету.

«Незважаючи на російську агресію та воєнні дії, українська медична система продовжує працювати. Сьогодні були передані 52 нові автомобілі екстреної медичної допомоги, щоб завтра вони рятували життя. МОЗ висловлює подяку кожному медичному працівнику, який самовіддано та героїчно захищає здоров'я кожного українця», – зазначили в МОЗ.

Також у повідомленні зазначено, що заклади охорони здоров'я та бригади екстреної медичної допомоги працюють у всіх регіонах та надають допомогу попри все, іноді під обстрілами та ризикуючи своїм життям.

Нагадаємо, 26 лютого біля Херсона росіяни обстріляли машину швидкої. Тоді загинули водій і пацієнт, якого везли в лікарню, а фельдшер отримав поранення.

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