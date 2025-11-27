Зменшити рахунки можна, навіть не відмовляючись від приладу

На тлі складної ситуації в енергосистемі українців закликають уважніше ставитися до побутового споживання світла. Проте мало хто здогадується, що один із найбільш енергозатратних приладів – далеко не найпомітніший у домі. Детальніше про це пише «24 Канал».

Який прилад витрачає найбільше електрики

Сушарка для білизни є одним із найненажерливіших приладів у побуті. За можливості краще замінити її природним сушінням, а якщо це неможливо – скорочувати час роботи машини. Дешевшою альтернативою може стати осушувач повітря: він витрачає у рази менше електроенергії та допомагає підтримувати оптимальну вологість.

Чому сушарка настільки енергозатратна

Причина криється у принципі роботи: чимало машин продовжують нагрівати повітря навіть тоді, коли речі вже майже сухі. Іноді один цикл сушіння може спожити стільки ж електрики, скільки холодильник за цілу добу.

Додатково витрати зростають через неправильне користування приладом. Найпоширеніші помилки:

перевантаження барабана – машина сушить довше;

вибір надмірно тривалих програм або повторений запуск;

забруднений фільтр, що погіршує циркуляцію повітря;

використання сушарки для дуже маленьких завантажень.

Як зменшити споживання електрики сушаркою

Зменшити рахунки можна, навіть не відмовляючись від приладу. Для цього варто: