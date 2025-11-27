Цей пристрій витрачає левову частку електрики: як зменшити споживання
На тлі складної ситуації в енергосистемі українців закликають уважніше ставитися до побутового споживання світла. Проте мало хто здогадується, що один із найбільш енергозатратних приладів – далеко не найпомітніший у домі. Детальніше про це пише «24 Канал».
Який прилад витрачає найбільше електрики
Сушарка для білизни є одним із найненажерливіших приладів у побуті. За можливості краще замінити її природним сушінням, а якщо це неможливо – скорочувати час роботи машини. Дешевшою альтернативою може стати осушувач повітря: він витрачає у рази менше електроенергії та допомагає підтримувати оптимальну вологість.
Чому сушарка настільки енергозатратна
Причина криється у принципі роботи: чимало машин продовжують нагрівати повітря навіть тоді, коли речі вже майже сухі. Іноді один цикл сушіння може спожити стільки ж електрики, скільки холодильник за цілу добу.
Додатково витрати зростають через неправильне користування приладом. Найпоширеніші помилки:
- перевантаження барабана – машина сушить довше;
- вибір надмірно тривалих програм або повторений запуск;
- забруднений фільтр, що погіршує циркуляцію повітря;
- використання сушарки для дуже маленьких завантажень.
Як зменшити споживання електрики сушаркою
Зменшити рахунки можна, навіть не відмовляючись від приладу. Для цього варто:
- вмикати максимальний режим віджиму в пральній машині, щоб білизна була менш вологою;
- класти достатній обсяг речей, але не перевищувати допустиму вагу;
- користуватися сушаркою переважно у вологі чи дощові дні;
- поєднувати машинну сушку з природною, доводячи речі до потрібної сухості вже після попереднього підсушування на повітрі.