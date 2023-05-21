У п’ятницю, 19 травня, військова тероборони Києва Маша Назарова опублікувала у своєму Twitter під ніком «Жаба Польова» два фото – на одному вона у військовій амуніції, на іншому – відпочиває у кав’ярні в яскравій сукні. Підписала фото Маша Назарова так: «Ця свята людина ..ашить, щоб ця гнида вела своє розгульне життя».

Твіт Маші Назарової, що запустив флешмоб

Цей твіт вже набрав 2,3 млн переглядів, тисячі вподобань і сотні репостів. Окрім того, упродовж вихідних у Twitter з’явилися сотні аналогічних фото і дописів від військових та парамедиків, а згодом флешмоб перейшов і у Facebook. Що вони мали на увазі?

На фото жінки і чоловіки у військовій формі на позиціях або в місці служби, а також вони – у своєму цивільному житті до війни, де подорожували, гуляли з домашніми улюбленцями, ходили в клуби та ресторани, робили татуювання тощо.

Серед учасників флешмобу – співзасновник «Демсокири» Віктор Трегубов, львівський лікар, музикант і радіоведучий Андрій Жолоб, журналіст і телеведучий Віктор Біщук, актор Павло Довгань-Левицький, музикант Роман Забуга, звільнений з полону росіян Максим Колесніков (який мов дитина радів яблуку після звільнення) та інші.

Львівський лікар і музикант Андрій ЖолобЛьвівський лікар і музикант Андрій Жолоб

Львівський журналіст Віктор Біщук, який більше року відслужив в ЗСУ

Актор Павло Довгань-Левицький

Звільнений з полону росіян Максим Колесніков, який знову повернувся у ЗСУ

Вокаліст гурту "Громадянин топінамбур" Роман Забуга

Співзасновник "Демсокири" Віктор Трегубов

Коли флешмоб вийшов за межі Twitter і увірвався у Facebook, Маша Назарова написала пояснення, адже виявилося, що не всі розуміють, про що йдеться. За її словами, ідеться не про індульгенцію на «розгульне життя», а про те, що немає «народжених для війни», а щоб жити своє чудове життя, потрібно спочатку вибороти перемогу – нам всім.

«Найближче ж до правди те, що ніхто з нас не «народжений для війни», і у всіх військових було життя до війни, яке вони тимчасово поміняли на честь захищати Україну. І так, я хотіла б, щоб більше людей ставали на цей шлях, щоб потім усі жили собі своє розгульне життя», – говорить Маша Назарова.