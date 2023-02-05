Звільнений під час обміну полоненими 4 лютого військовий Максим Колесніков зізнався, що майже рік не тримав в руках свіжих фруктів. На відео Координаційного штабу (на 00:50 хв) військовий зі здивованим поглядом дивиться на яблуко й ділиться своїми емоціями: «Вперше за рік їм свіжий фрукт. Аж страшно». Звільнені з полону побратими Колеснікова пояснили, що умови утримання та харчування у полоні були просто жахливими.

Максим Колесніков – бізнесмен та маркетолог родом із Донецька. Захищав Україну, ще коли був мобілізований до ЗСУ в час АТО. Відомий своїм «Щоденником мобілізованого». Служив у 26-й артилерійській бригаді. У перші ж дні великої війни потрапив в полон до російських військ, під час оточення на Київщині.