37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені

Російські війська в ніч на п’ятницю, 31 січня, атакували Україну 102 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на 31 січня росіяни випустили з Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда 102 дрони.

Повітряний напад відбивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Загалом ППО ліквідувала 59 БпЛА. Та ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Робота ППО 31 січня

Як зазначають у дописі, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що російська армія тричі обстрілювала Сумську область 30 та 31 січня. Загалом зафіксовано 13 вибухів, троє мешканців отримали поранення.

Фото Сумської ОВА, наслідки влучання по Краснопільській громаді

Також четверо людей зазнали поранень унаслідок нічної атаки росіян на Одещину. Серед постраждалих є лікар-хірург, який отримав травму руки від уламків скла під час проведення оперативного лікування іншого пацієнта.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 30 січня, росіяни випустили по Україні 81 безпілотник. Внаслідок атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина.