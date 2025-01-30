Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина

У ніч на четвер, 30 січня, росіяни випустили по Україні 81 безпілотник. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові атакували Україну 81 ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Силам ППО вдалося ліквідувати 37 дронів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 ворожих безпілотників були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина.

Робота ППО 30 січня

«Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Ворожий ударний БпЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах. На жаль, є загиблі, спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога», – додали у повідомленні.

За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння дрона «Герань-2» була зруйнована конюшня. Обійшлося без постраждалих серед людей.

Фото Полтавської ОВА, зруйнована конюшня на Полтавщині

На світанку 30 січня російська армія атакувала Ізмаїльський район Одеської області, пошкоджено два приватних будинки, зерновий склад, легкові автомобілі, а також районна лікарня. Один мешканець постраждав.

Фото Одеської ОВА, пошкоджена лікарня в Ізмаїльському районі

В Сумах безпілотник влучив у десятиповерховий будинок. Унаслідок атаки загинули четверо людей, щонайменше дев’ятеро отримали поранення.