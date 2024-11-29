Водій буса не оформив належним чином перевезення готівки через кордон

У Раві-Руській під час проведення митного контролю у 34-річного чоловіка виявили незадекларовану валюту. Гроші вилучили до рішення суду.

Як повідомили у Львівській митниці, 28 листопада о 23:43 у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» під час огляду автомобіля Mercedes Sprinter, який рухався на виїзд з України, митники зафіксували серед особистих речей водія незадекларовану готівку.

«У водія, 34-річного мешканця Львівщини, митники виявили 9 тис. євро, 36 990 польських злотих, 2 194 долари США. Ця сума перевищила допустимий ліміт (в еквіваленті 10 тис. євро), які можна вивозити з України без декларування», – зазначено у повідомленні.

За порушення митного законодавства у чоловіка тимчасово вилучили 9 тис. євро. За фактом складено протокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України.