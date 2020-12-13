Військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» громадянина Польщі, який був у міжнародному розшуку. Про це повідомила Держприкордонна служба України у неділю, 13 грудня.

Прикордонники затримали поляка у суботу, 12 грудня, коли він намагався вилетіти з України до Об’єднаних Арабських Еміратів. Під час оформлення пасажирів авіарейсу виявилося, що його розшукує Інтерпол.

Імені затримано не повідомляють, однак відомо, що минулого тижня, вже після прибуття в Україну, Польща оголосила його у міжнародний розшук за підробку документів, шахрайство та організовану злочинність.

Наразі його передали поліції для подальшої екстрадиції до Польщі.

Як інформував ZAXID.NET, в кінці червня польські прикордонники затримали 50-річного українця, якого «Інтерпол» розшукував у 190 країнах.