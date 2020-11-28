Михайло Орєшніков, відомий критикою російської влади, виїхав до України після анексії Криму у 2014 році

Український блогер та активіст Михайло Орєшніков, якого ще на початку листопада затримали за запитом Росії у Джакарті, столиці Індонезії, повертається до України. Про це повідомив міністр МЗС Дмитро Кулеба у суботу зранку, 28 листопада.

«Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави», – написав він.

Нагадаємо, що Михайла Орєшнікова затримав Інтерпол за запитом Росії 6 листопада в аеропорту Джакарта. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, у активіста вилучили українські документи, а в акті затримання записали його як громадянина РФ. Відтак йому заборонили зв’язуватись із українським посольством.

Що відомо про Михайла Орєшнікова

Член російської націоналістичної організації «Реструкт». Висловлювався проти політики Володимира Путіна та російської влади, а у 2014 році виступив проти анексії Криму. Як пише «Громадське», Орєшкін перебуває у розшуку в Росії, де проти нього порушили справу за «застосування сили щодо правоохоронних органів» на акції в підтримку України.

Орєшкін виїхав до України у липні 2014 року. Він просив про політичний притулок, але йому відмовили. В Україні проходив службу у батальйоні «Азов» (зараз це загін спеціального призначення «Азов», – ред), завдяки якому, як він розповідав, отримав посвідку на проживання, а в 2016 році громадянство України. До слова, останніми роками Орєшніков займався веб-розробкою та писав музику.